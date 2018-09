France

10 essais encaissés, deux marqués (doublé de Bonneval). Toulouse a vécu l'enfer ce dimanche après-midi à Montpellier. Réduits à 14 après le carton rouge reçu par Faasalele dès la 18e minute de jeu (plaquage dangereux), les Toulousains n'ont pas résisté.

L'ancien de la maison Louis Picamoles a inscrit quatre essais.

Il n'y a donc plus d'équipe invaincue dans ce championnat de Top 14.

"On reviendra plus fort"

Avec une équipe dont la moyenne d'âge dépassait à peine les 24 ans, Toulouse a souffert : "Ce n'est pas ce à quoi on s'était préparé. Le score est lourd. On a encore du chemin pour arriver au niveau du MHR. On a fait tout ce qu'on a pu, on reviendra plus fort", lâchait Lucas Tauzin, tête basse, après le match. Un des quatre champions du monde U20 titulaire côté Toulouse ce dimanche.

Une éclaircie : le retour de Clément Castets

Au milieu de ses visages défaits, une bonne nouvelle : revoir Clément Castets sur un terrain de rugby. Le pilier du Stade Toulousain, opéré d'un cavernomee (malformation vasculaire au cerveau) en février dernier, est revenu en avance : "Je n'avais pas joué depuis neuf mois. C'était un plaisir de retrouver l'ambiance d'un stade. Je n'ai eu aucune appréhension. Le seul truc qui me dérange, c'est le casque mais le chirurgien a été ferme donc je le mets. C'est une petite punition mais je le mets", sourit Clément Castets.