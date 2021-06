Top 14 : le Castres Olympique doit battre Toulon pour accéder à la 6ème place

Ce samedi 5 juin, le CO joue gros. La défaite n'est pas envisageable à 21h05 face à Toulon. Les Tarnais, 8ème, espèrent accrocher la 6ème place synonyme de qualification pour les barrages.

C'est le suspens à tous les étages. Si le Stade Toulousain doit l'emporter face à Bordeaux ce samedi 5 juin avec au minimum le point du bonus défensif, pour finir dans les deux premiers du Top 14, le Castres Olympique doit lui serrer les dents. Pour les deux les équipes occitanes, les enjeux sont immenses avant d'entamer ces 80 dernières minutes.

Le CO doit compter sur une victoire à 21h05 face à Toulon, au stade Pierre Fabre et sur un faux pas de Clermont qui reçoit la Rochelle, ou du Stade Français qui se déplace à Bayonne, pour atteindre le top 6 du championnat et donc une qualification pour les barrages.

Pour cette dernière journée de championnat, toutes les rencontres se disputeront à 21h05.

La compo du CO face à Toulon ►►►

