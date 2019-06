Top 14 : le Castres Olympique fait son marché pour la saison prochaine

Castres, France

Après avoir prolongé 18 joueurs de son effectif, les champions de France 2018 annonce l'arrivée cet été de trois nouveaux joueurs.

Le Fidjien Filipo Nakosi , 27 ans, l'ailier de Toulon et meilleur marqueur d'essais du RCT cette saison (dix essais) signe jusqu'en 2022. Nakosi a aussi évolué à Agen avant de débarquer à Toulon.

, 27 ans, l'ailier de Toulon et meilleur marqueur d'essais du RCT cette saison (dix essais) signe jusqu'en 2022. Nakosi a aussi évolué à Agen avant de débarquer à Toulon. Thomas Fortunel arrive de l'US Montauban où il a été formé. À 23 ans, ce jeune qui a grandi à l'Honor-de-Cos, au nord de Montauban, occupe le poste d'ouvreur. Il s'est engagé pour deux ans avec le CO.

arrive de l'US Montauban où il a été formé. À 23 ans, ce jeune qui a grandi à l'Honor-de-Cos, au nord de Montauban, occupe le poste d'ouvreur. Il s'est engagé pour deux ans avec le CO. Le deuxième ligne Hans Nkinsi , 26 ans, lui a paraphé un contrat de trois ans. Ce natif du Congo arrive de Grenoble, après avoir joué pour Béziers où il a été formé et Narbonne.

Un trio Reggiardo-Prosper-Furet aux commandes

On sait depuis août 2018 déjà que celui qui a entraîné Agen cette saison sera aux commandes du Castres Olympique dès cet été 2019. L’Argentin Mauricio Reggiardo succède à Christophe Urios en partance pour Bordeaux-Bègles. Le nouveau manager sportif travaillera avec l'un de ses anciens collaborateurs au SUA et un ancien du CO. Stéphane Prosper, 48 ans, natif de Fumel (Lot-et-Garonne) et ancien demi d'ouverture du Stade Montois et d'Agen entraînera les trois-quarts castrais. Il prend la place de Fred Charrier, parti dans les valises d'Urios à l'UBB. Le corse Patrick Furet, 45 ans, ancien troisième ligne de Castres (2002-2003) mais surtout de Perpignan, Narbonne et Pau s'occupera des avants, il succède à Joe El Abd parti à Oyonnax. Patrick Furet a déjà entraîné Lannemezan, Rodez et Dax.