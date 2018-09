Castres, France

Qui aurait imaginé les Toulonnais avec un compteur toujours à zéro après deux journées ? C'est pourtant bien le cas. Avant de recevoir le champion de France en titre, le RCT pointe à la dernière place du Top 14. Battu à domicile par le Racing, puis à Pau. Toulon, reparti cette année avec un nouvel entraîneur (Patrice Collazo) a du mal à démarrer, mais les Castrais ne s'attendent pas à une partie de plaisir à Mayol.

"Ils vont vite revenir dans le haut du tableau"

Le pilier Antoine Tichit ne s'intéresse pas au classement : "C'est le paradoxe du calendrier mais c'est une grande équipe. Ils vont vite revenir dans le haut du tableau. Nous on y va aussi pour se rassurer. Lyon la semaine dernière nous a mis en difficulté. Dans le jeu, on s'est fait contrer. On y va pour régler deux, trois choses."

Joe El Abd, l'entraîneur des avants lui aussi prévient : "Toulon ? Une bête blessée certes, mais ça va être très costaud. On va là-bas pour se tester. On se concentre juste sur nous. Il y a eu des imperfections contre Lyon que l'on doit gommer. Pour eux, c'est difficile en ce moment parce qu'ils ont de nouveaux joueurs, un nouveau staff. Mais quand tu regardes l'effectif, c'est de la qualité. On n'est pas favori, parce que c'est Toulon à domicile. Mais on est confiant, on sait ce qu'on peut faire. On fera au mieux et on verra ce que ça donne."

Le RCT a perdu de nombreux cadres cet été : Ma'a Nonu, Duane Vermeulen ou encore Chris Ashton. Mais le CO n'oublie pas que la saison dernière il était rentré dans le Tarn avec les valises bien pleines de son déplacement dans le Var : défaite 59-13.

Toulon-Castres, un match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Occitanie dès 16h35 ce dimanche.

La 3e journée de Top 14