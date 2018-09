Tarn, France

Castres a été le dernier adversaire du Racing dans son ancien stade à Colombes, puis a affronté les Franciliens en mai dernier à Lyon lors de la demi-finale de championnat sur la route qui menait jusqu'au Brennus. Mais pas d'Arena en vue. Grande première donc.

Une pelouse synthétique, un écran de 1400 m²

Cette arena peut accueillir un peu plus de 30000 personnes en configuration rugby, 40000 pour les concerts. Ce qui en fait la plus grande salle de spectacle couverte d'Europe. Le CO s'est adapté en s'entraînant et en préparant sa mise en place sur terrain synthétique dans le Tarn.

Pour ce déplacement au Racing, le CO (14 points après quatre journées) aligne Scott Spedding à l'arrière. Camille Gerondeau sera également titulaire en troisième ligne.

Le Racing, déjà battu une fois à domicile cette saison par Clermont, va aligner ses forces vives après avoir fait tourner à Toulouse la semaine passée.

La compo castraise

📋 - Nos Olympiens affrontent le @racing92 ce samedi à 20h45 à la @ParisLaDefArena ! Découvrez la composition d'équipe de nos Bleu & Blanc !



Allez le CO ! 🔵⚪#R92COpic.twitter.com/7Q0YoLhOO6 — Castres Olympique (@CastresRugby) September 21, 2018

Côté Racing, retour de Finn Russell à l'ouverture.

📋 COMPO | Racing 92 v Castres Olympique | #R92CO



Les Ciel et Blanc affrontent le Champion de France à @ParisLaDefArena demain à 20h45. Le Racing 92 et Boulanger sont fiers de vous présenter l'équipe, menée par Henry Chavancy, qui affrontera le Castres Olympique !#RacingFamilypic.twitter.com/5q0Ahkrt9H — Racing 92 (@racing92) September 21, 2018

La cinquième journée de Top 14