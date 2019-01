Top 14 - Le Castres Olympique veut "remplir le maillot de fierté"

Castres, qui reste sur trois défaites de rang en Top 14, se rend sur la pelouse de Grenoble ce samedi (16h30 sur France Bleu Occitanie). Pendant que le CO va mal, le promu de son côté fait plus que se défendre.

Castres, France

Deux dynamiques complètement opposées. D'un côté, un champion de France en souffrance qui n'arrive plus à gagner. De l'autre, un FCG qui a tenu en échec Clermont, battu Montpellier et ramener un bonus défensif de ses déplacements au Racing et au Stade Français.

Lassalle : "On est au pied du mur"

Castres va donc devoir sortir les muscles pour recoller au Top 6. Le demi de mêlée Ludovic Radosavljevic veut se servir du positif entrevu à La Rochelle malgré les 53 points encaissés : "On n'a jamais lâché, on n'a jamais baissé les bras. Dans l'état d'esprit au moins, on s'est un peu retrouvé. Même si le score est lourd, on n'a jamais décroché. Le moral de l'équipe a toujours été correct. On est qu'à la moitié du championnat. On fait le dos rond et ça va tourner."

Le deuxième ligne Thibault Lassalle fixe lui un premier ultimatum : "On est au pied du mur. Si on veut encore croire en nos chances de qualification il faut se réveiller dès maintenant et remplir le maillot de fierté et d'engagement. Retrouver le plaisir d'évoluer ensemble. On a une bonne ambiance au sein du club mais ça fait quelques weekends qu'on a un peu perdu le plaisir de combattre pour le copain."

Grenoble, un promu en forme

Le FCG, promu cette saison, est 11e du championnat avec 20 points au compteur (3 victoires, 2 nuls, 9 défaites). Les Isérois ont fait de belles sorties ces dernières semaines et comptent bien enchaîner au stades des Alpes. "C'est surtout un collectif qui prédomine depuis le début de saison", estime Ludovic Radosavljevic. Le FCG qui peut compter sur l'ancien buteur briviste Gaëtan Germain et ses 120 points inscrits cette saison.

Pour ce déplacement en Isère, Marc-Antoine Rallier sera titulaire au poste de talonneur. Geoffrey Palis enchaîne une deuxième titularisation à l'arrière. Anthony Jelonch fait lui son grand retour dans le groupe et sera sur le banc.

Les compos