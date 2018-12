Top 14 - Le Castres Olympique veut sortir de la brume à La Rochelle

Qu'il promet d'être compliqué ce déplacement! Après deux défaites à la maison contre Agen et Bordeaux, le champion de France en titre espère retrouver son rugby en Charente-Maritime. Pas simple quand on sait que le Stade Rochelais vise une 7e victoire de rang et veut sa revanche...

Le Castres Olympique va tenter de se relancer à Deflandre ce samedi. La saison passée Rory Kockott et le CO avaient chipé la qualification pour les play-off aux Maritimes

13e journée de Top 14 et le champion de France va essayer de retrouver du vent dans les voiles La Rochelle. On a connu déplacement plus facile car le Stade Rochelais après un début de saison hésitant pointe désormais à la 3e place au classement et espère enchaîner une 7e victoire de rang.

Compteur bloqué à 13

À l'aube de cette 13e journée on note que les Castrais ont bloqué leur compteur de points à 13 lors de leurs trois dernières sorties, toutes compétitions confondues : 13-16 contre Agen, 13-12 contre le Munster et 13-32 contre l'UBB. Cette dernière défaite dimanche a fait dégringoler les Castrais à la 8e place du Top 14. Les Tarnais cherchent donc à remonter la pente :

"Gagner là-bas serait une très très très grosse performance, on va d'abord retrouver des bases en Top 14 où on n'a pas montré notre vrai visage et le score on verra après, c'est secondaire. C'est à nous de reprendre le dessus, de rester soudés, de grapiller un maximum de points et de ne pas nous éparpiller si on veut rester dans les six. Ça fait partie d'une saison et c'est ce qui peut la rendre encore plus belle" Le talonneur du CO Marc-Antoine Rallier

Rester "Debout"

La semaine a été compliquée pour les Tarnais qui ont repris l'entrainement jeudi. Le coach ne cache pas qu'il a du mal à retrouver le fil conducteur alors en attendant le mot d'ordre c'est : "Rassemblement. On dédramatise" Christophe Urios fait mine de ne pas trop miser sur le déplacement au stade Deflandre :

"On est embrumé mais c'est juste une situation normale. On s'est fait taper deux fois c'était pas prévu. Donc on va à la Rochelle qui n'a pas la mémoire courte, qui est en pleine confiance. Ils vont essayer de nous défier physiquement, ils vont essayer de nous rouler dessus comme a essayé de le faire le Munster. On le sait, on est prévenu!" Christophe Urios

La Rochelle a effectivement le vent en poupe et une revanche à prendre sur Castres. Une revanche que les Maritimes ruminent depuis la saison passée quand le CO a gagné sur leur pelouse (18-26) et s'est qualifié à leurs dépens pour les phases finales du championnat. Pierre Aguillon, le trois-quart centre rochelais : "on est méfiant parce qu'ils nous ont coûté la place à la qualif. Ils ont besoin de points, ils ont un petit passage à vide mais je connais trop bien leur entraîneur et pas mal de joueurs : ils vont venir ici pour faire un coup et ils ont la capacité de le faire."

Pour Christophe Urios, l'avenir du CO ne se joue pas ce samedi mais sur les trois matches à venir : La Rochelle, Grenoble et Exeter (en Champions cup) : "Sur l'esprit et sur le jeu on y verra plus clair après la Rochelle mais il faut qu'à l'issue de ces trois matches on soit encore... (il marque un silence) debout". Un silence comme pour retenir son souffle avant ce qui pourrait être le tournant de la saison.

