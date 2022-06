Top 14 : le Catalan Guilhem Guirado termine sa carrière sur un bouclier de Brennus avec Montpellier

Guilhem Guirado raccroche les crampons à 36 ans, après plus de 330 matchs de Top 14 et 74 sélections avec le XV de France.

Première pour le MHR et dernière pour le Catalan Guilhem Guirado. Après deux finales perdues en 2011 et 2018, Montpellier s'est adjugé, ce vendredi face à Castres au Stade de France (29-10), le premier bouclier de Brennus de son histoire. A 36 ans, le talonneur né à Céret (Pyrénées-Orientales) met donc un terme à sa carrière sur une très bonne note. Guilhem Guirado remporte son deuxième championnat de France. Il avait été sacré en 2009 avec l'USAP.

"Je pars dignement, fièrement, avec beaucoup d'émotion et ma famille qui est venue me soutenir. J'ai pas voulu imaginer une fin aussi belle, mais j'ai une histoire particulière avec ce stade, avec l'équipe de France. Il y a eu beaucoup de souffrance tout au long de ma carrière, alors finir comme ça, c'est partir avec de belles étoiles dans les yeux et du caractère", a notamment réagi l'ancien capitaine du XV de France au micro de France Info.

Un deuxième titre "inespéré" pour Guilhem Guirado, après les trois finales perdues en 2010 (USAP), 2016 et 2017 (Toulon) : "J'ai du attendre 13 ans, le chiffre 13 a porté bonheur, mais avant ça je me suis cassé les dents avec Perpignan et Toulon, deux clubs qui me sont chers. Je n'aurais jamais cru pouvoir regoutter à une finale ou un sacre. C'est une fierté par rapport au fait que je n'ai jamais lâché. J'ai dit au revoir au rugby de la plus belle des manières."

Sorti sur commotion

Le Catalan a en revanche quitté ses partenaires plus tôt que prévu ce vendredi soir. Guilhem Guirado est sorti sur une commotion en première période alors que le MHR menait largement (20-0), victime d'un plaquage haut du capitaine castrais Mathieu Babillot avec un choc épaule contre tête. Remplacé pour passer un protocole commotion, le médecin du match a refusé que le talonneur ne fasse son retour sur la pelouse. "C'est un peu dur, frustrant et décevant, mais je ne leur en tiens pas rigueur, c'est comme ça, c'est la santé des joueurs. Ils m'ont permis de savourer", a précisé le joueur aux 74 sélections sous le maillot bleu.

"Place aux jeunes maintenant ! J'ai donné tout ce que j'avais à donner, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et surtout j'ai essayé de transmettre. Mon seul regret, c'est peut-être de ne pas avoir remporté le Brennus avec Toulon, mais bon, je suis quand même gâté", a conclu Guilhem Guirado.