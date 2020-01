Top 14 : le Classico de l’Épiphanie pour le Stade Toulousain à Paris

Les Rouge et Noir se déplace à Paris ce dimanche pour la treizième journée du championnat. Des parisiens remis en selle par leur match nul à Montpellier et des toulousains qui veulent effacer la déconvenue toulonnaise

Toulouse, France

Ce sera le retour à la compétition du demi de mêlée Antoine Dupont, depuis sa blessure au dos lors de la coupe du monde de rugby au Japon, mais ce classico sera surtout, pour le Stade Toulousain, l'occasion d'effacer le match nul concédé à domicile, face à Toulon, fin décembre, 20 partout. Pour autant les hommes d'Ugo Mola ne doivent pas s'attendre à avoir la partie facile face à la lanterne rouge qui reprend des couleurs et reste sur trois succès consécutifs

Toulouse est invaincu depuis trois ans face aux parisiens

Le Stade Toulousain n'a plus perdu au Stade Français depuis le 3 janvier 2016 (18/17) et sur la décennie écoulée les Rouge et Noir ont remportés 16 des vingt confrontations entre ces deux clubs qui sont les plus titrés du rugby français. Au classement l'écart est conséquent entre les toulousains quatrième et le Stade Français Paris lanterne rouge. Ce qui n'empêche pas le talonneur Julien Marchand de rester prudent

Pour ce classico, le Stade Toulousain enregistre un retour de poids. Celui du demi de mêlée Antoine Dupont, remis de sa blessure au dos contractée lors de la coupe du monde au Japon.