Top 14 : le Coq Sportif, nouvel équipementier de l'Aviron Bayonnais

L'Aviron Bayonnais ne sera plus équipé de la marque Kappa la saison prochaine. Après 11 années de collaboration, le contrat est arrivé à son terme et Bayonne a dévoilé ce jeudi le nom de son futur équipementier : le Coq Sportif. Un accord signé pour les cinq prochaines saisons.

La fin d'une ère pour l'Aviron Bayonnais. Équipementier des Ciel et blanc depuis 11 ans, la marque italienne ne fera plus les maillots de Bayonne à partir de la saison prochaine. Le club a officialisé le changement de marque ce jeudi. Les Ciel et blanc seront désormais liés à la marque française lors des cinq prochaines années. Des maillots, mais aussi sacs et autres équipements, que revêtiront les pros jusqu'aux 360 jeunes de l'école de rugby.

Le Coq Sportif équipe déjà le Racing 92 (avec qui le contrat se termine cet été), Aurillac et Vannes parmi les clubs français. L'Aviron Bayonnais et Montpellier font partie des nouvelles équipes à intégrer le giron. La marque signe par ailleurs les maillots du XV de France, depuis 2018 et jusqu'en 2024. Le futur maillot devrait être présenté aux alentours du 20 juillet.