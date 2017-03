Top 14 - Le coup d'envoi du match La Rochelle - Brive décalé

Initialement fixé à 18h30 ce samedi, le coup d'envoi du match La Rochelle - Brive vient, ce vendredi après-midi, d'être décalé à 20h45 en raison du report de deux autres rencontres comptant pour la 21e journée du Top 14.

Le projet de fusion entre le Racing 92 et le Stade-Français n'en finit plus de semer la pagaille à tous les étages du Top 14. Après l'annonce, ce vendredi en début d'après-midi, du report des matchs Castres - Stade-Français et Montpellier - Racing, le Stade Rochelais et le CA Brive sont à leur tour victimes de cette décision de la Ligue Nationale de Rugby. Initialement prévu à 18h30, le coup d'envoi de la rencontre entre Rochelais et Brivistes sera finalement donné à 20h45 pour occuper le créneau du diffuseur télé qui devait normalement retransmettre le match Montpellier - Racing. Le Stade Rochelais l'annonce sur ses réseaux sociaux, et le staff du CA Brive, actuellement en route pour La Rochelle, vient également d'en être informé.