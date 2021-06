Top 14 : le coup de fatigue du rochelais Brice Dulin avant de jouer le Racing 92 en demi-finale

Meilleur joueur de la coupe d'Automne, et très remarqué au dernier tournoi des six nations, Brice Dulin aborde la dernière ligne droite du championnat avec un gros coup de fatigue. La finale de la Champions Cup perdue a laissée des traces. Brice Dulin à la recherche d'un nouveau souffle.

Brice Dulin n'est pas superman. On aurait pu le croire, avec des actions de génie lors de la coupe d'automne, et pendant le dernier Tournoi des six nations, mais même les super héros ont besoin de repos. Victime d'un coup de pompe après ces dernières apparitions avec les bleus, physiquement, Brice Dulin aborde cette dernière ligne droite du championnat sans certitude.

Ce sera du grand Brice Dulin vendredi soir face au Racing - Ronan O'Gara , l'entraîneur de La Rochelle -

La qualification directe en demi-finale du Top 14 a donné un week-end de répit à l'un des joueurs clef du Stade Rochelais, pour son entraîneur, Ronan O'Gara, "Je n'ai pas de doute, je sais que ce sera du grand Brice Dulin vendredi soir face au Racing. Je mesure les efforts d'un joueur qui a réussi à redevenir titulaire à l'arrière du 15 de France, ce n'était pas simple, et il a réussi ce challenge. Quitter le Racing et sa zone de confort pour se remettre en question à La Rochelle, c'est fort. C'est un super professionnel."

L'intéressé apprécie le propos de son ancien coach au Racing, mais y voit surtout un petit coup de pression. Sur cette période avec un manque de carburant dans le réservoir, il ne se cache pas, et on devine entre les lignes, qu'il ne le vit pas forcément très bien. Brice Dulin :

Il y a eu un passage à vide après le tournoi et la finale perdue de Champions Cup, cela a été dur physiquement - Brice Dulin -

"D'avoir un pic de forme et de redescendre derrière, c'est dur à vivre personnellement pour un joueur, et encore plus pour moi. Il y a eu un passage à vide après le tournoi et la finale perdue de Champions Cup, cela a été dur physiquement, il a fallu pas mal enchaîner. Mais bon, le tout c'est d'arriver frais sur cette demi-finale, d'en profiter surtout, paracerque c'est exceptionnel ..."

Stade Rochelais / Racing 92. Une rencontre vendredi soir à 20h45 à Lille, face à son ancien club qui promet des étincelles. La ligne des 3/4, surnommée "Les Galactiques" risque de donner du fil à retordre à l'arrière Rochelais. Des joueurs qu'il connaît très bien, à part Gaël Fickou, la dernière recrue fraîchement arrivée du Stade Français.