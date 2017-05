Demi-finale du Top 14 : Le curé prie pour une victoire du Stade Rochelais contre Toulon

La demi-finale du Top 14 de rugby entre La Rochelle et Toulon se déroulera ce 26 avril au stade Vélodrome, à Marseille. Première demi-finale de leur histoire pour les Rochelais qui pourront compter sur leurs supporters, notamment le père Michel Franco, fan absolu.

C'est la première fois de son histoire, que le Stade Rochelais se hisse en demi-finale du Top 14 de rugby. Forcément, les supporters ne manqueront pas ce match contre le RC Toulon au Stade Vélodrome de Marseille, vendredi prochain. Plusieurs cars ont été affrétés pour l'occasion. Lui, n'y sera pas mais cela ne diminue en rien sa passion pour le club. Depuis quatre ans, le père Michel Franco supporte les rugbymens jaune et noir et il le prouve même pendant ses messes à l'église Saint-Paul, dans le quartier de Mireuil, à La Rochelle.

"Ici, ici ! C'est la Rochelle"

Imaginez un peu le personnage : tatouages dans le cou et sur les mains, boucle d'oreilles, mais ce n'est pas tout. Sous son aube, sa robe de religieux, le père Michel Franco, porte fièrement le maillot jaune et noir de son club de cœur. Ce sont des fidèles qui lui ont fait découvrir le Stade Rochelais, à son arrivée dans la ville, il y a quatre ans. "Ils m'ont intégré comme ça" , affirme-t-il, en souriant. Il est tellement fan, qu'il en parle régulièrement dans ses homélies face aux fidèles. Parfois, il va même jusqu'à les pousser à crier ensemble, les chants de supporters : "Ici, ici, c'est la Rochelle !"

"Ce que l'on vit dans un stade, c'est ce que nous vivons dans une église - Père Michel Franco

Après tout, il n'y a qu'un pas entre l'église et un stade de rugby, d'après le religieux : "Ce que l'on vit dans un stade, c'est ce que nous vivons dans nos églises. Tout le monde se lève, et toutes nos voix s'élèvent ensemble. On est un seul peuple et comme dit l'expression : on est rien, sans l'esprit d'équipe. Et bien, à la messe, c'est pareil !" Ce dimanche 21 mai, plusieurs dizaines de fidèles assistent à la messe avec le même plaisir. "Il est sensationnel, on est toutes amoureuses de notre curé", s'exclame Marie-Thérèse. "Un homme très chaleureux, très communicatif...avec son petit accent du midi", ajoute Francis, qui assiste à l'office dans l'église Saint-Paul, pour la première fois.

Originaire de Toulon et fan de La Rochelle

Un petit accent du sud qui vient de... Toulon ! Michel Franco est originaire de la ville, prochaine adversaire de La Rochelle. D'ailleurs, il avoue avoir supporté le RCT : "C'est normal, j'ai de la famille à Toulon et j'ai les deux caleçons aux couleurs des deux clubs ! Alors vendredi, je porterai le caleçon de Toulon, mais le maillot de la Rochelle, le cœur sera Rochelais !", promet-il. Et attention, pas question de le déranger vendredi, pendant le match : "Il est absolument interdit de mourir ou de téléphoner vendredi soir, c'est pas la peine, je serai aux abonnés absents", rappelle-t-il aux fidèles assis sur les bancs de l'église. Des fidèles qui devront bientôt se passer de leur curé favori. Michel Franco va quitter Le Rochelle, fin juin, pour officier à Madrid. La capitale espagnole, une terre de football... quoique. "J'ai déjà regardé sur internet, il y a huit équipes de rugby là-bas. Je vais aller voir ces clubs pour voir leur manière de jouer, avant d'en choisir un... et puis ce sera une manière de s'intégrer, encore une fois", conclut le curé.