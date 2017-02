Top 14 : Le dilemme de l'Aviron Bayonnais

Après la nouvelle grosse claque reçue ce samedi 11 février chez le Racing 92 (59-20) en match en retard de la 16e journée, l'Aviron Bayonnais, dernier à 13 points du maintien à 9 journées de la fin, a les deux pieds moins un orteil en Pro D2. Doit-il s'y préparer ou continuer à croire au miracle ?

Les derniers espoirs de maintien dans l'élite du peuple ciel et blanc se sont vraisemblablement figés dans le froid glacial du vieux stade olympique de Colombes. Avec cette 3e déculottée consécutive en déplacement (score de 52-14 en moyenne) l'Aviron Bayonnais (nous) replonge dans un océan de perplexité.

"Avec l'énergie qu'on met, perdre comme cela c'est triste"

Paradoxalement, les Bayonnais ont l'impression de mieux jouer offensivement, d'être plus présents dans les rucks, en conquête et de s'envoyer sans retenue. Pas faux. Mais au tableau d'affichage rien ne change. La faute à l'accumulation de petites erreurs individuelles plus que collectives aux lourdes conséquences. Constat d'impuissance qui nourrit la frustration du 3e ligne John Beattie, capitaine face au Racing 92 :

On prend des essais à la con, c’est dommage. Avec l’énergie, la volonté qu’on met, de perdre comme ça c’est triste. Il faut que l’on change quelque chose parce que c’est dur de prendre 60 points chaque week-end quand sur le terrain t’as l’impression que ce n’est vraiment pas mérité

"On a le niveau du Top 14"

La frustration des Bayonnais est décuplée par leur impression d'être sur le bon chemin et de ne pas être loin du niveau requis pour se maintenir. De quoi encourager le manager Vincent Etcheto, pourtant convaincu du contraire il y a 2 mois après la fessée subie à Paris (51-5) sans combattre, à ne pas baisser les armes. Non, l'Aviron n'a pas le niveau d'une équipe de Pro D2 :

On a pris 59 points, les gens vont dire qu’on est pas bons (…), je m’en fous. Je sais les progrès que l’on fait, ça s’est vu contre Brive qui se rapproche plus de notre niveau que le Racing, et on a le niveau du Top 14 (…). On va recevoir Pau, Grenoble si on n’assume pas ces matchs là je pourrais vous dire qu’on n’a pas le niveau.

Tout gagner à domicile et donner du plaisir au public

Miroir aux alouettes ? Vue de l'extérieur, si les efforts des ciels et blancs pour nager à contre-courant et regagner la rive du maintien sont indéniables, ils paraissent bien tardifs, comme une tentative de s'accrocher à une branche pourrie pour résister au courant à l'approche d'une cascade. Certains en ont conscience et choisissent d'assumer ce destin pour mieux avancer, à l'image du demi-de-mêlée Emmanuel Saubusse :

Le tout maintenant ça va être de bien finir la saison, essayer de faire des bons matchs à domicile, donner du plaisir au public, à nous aussi et à l’ensemble du club, montrer un beau visage (…) et puis peut-être construire aussi pour l’année prochaine, on va pas se mentir… Et si on peut gagner tous nos matchs à domicile ce serait bien.

Et il est vrai qu'à 3 mois de la fin du championnat, avec 5 déplacements compliqués (Clermont, Toulon, Montpellier, Lyon et Toulouse) en 9 rencontres, et alors que Bayonne n'a toujours pas pris le moindre point hors de ses bases, enchainant au contraire les humiliations, il est sans doute grand temps de penser à l'avenir.

"Si on va en ProD2, on a une très bonne équipe"

Les jeunes bayonnais (les espoirs sont 2e du championnat élite) poussent à la porte de l'équipe première. L'entrée hier des piliers espoirs Ramon Ayarza (1er essai pour son 1er match en Top 14) et Toma Taufa, du demi-de-mêlée Bastien Duhalde (1er match de Top 14 cette saison), ainsi que de Simon Labouyrie et Raphaël Lagarde en manque de temps de jeu, a coincidé avec le regain d'allant de l'Aviron en 2e mi-temps. Est-il temps de leur donner leur chance pour préparer la saison en Pro D2 ? La réponse de Vincent Etcheto :

Bien sûr qu’on y pense, on est pas crétins (…) je suis optimiste, j’essaie de véhiculer un message positif en disant qu’on peut encore se maintenir mathématiquement, on sait que ce serait un miracle mais on va tout faire pour le provoquer. On prépare aussi l’avenir (…), mais je vis dans le présent et le présent c’est d’assumer le Top 14. (Ce n’est pas un dilemme) parce que 90% de l’effectif sera là l’an prochain

Reconduire un groupe plus expérimenté où permettre à des jeunes talentueux d’acquérier de l’expérience, que choisira l'entraineur bayonnais pour le prochain déplacement hautement périlleux à Clermont samedi 18 février (18h30) ?