Top 14 : le FC Grenoble affronte le Montpellier Hérault Rugby, suivez la 23e journée dès 18h45

Sur le papier, ce Montpellier-FCG s'annonce déséquilibré. Les héraultais, bête noire des grenoblois ces dernières saisons, l'ont emporté largement lors des deux dernières confrontations entre les deux équipes au GGL Stadium. Des succès 51-10 en avril 2016 et 54-14 en avril 2017. A l'aller, au Stade des Alpes, Grenoble s'est imposé 17 à 16.

Dans la course au maintien, Pau, 11ème l'a emporté ce 27 avril face au Racing 92 sur le score de 26-6 et prend le large sur les isérois 13èmes et en position de barragistes. 10 points séparent désormais les deux formations. Par ailleurs, à 4 journées de la fin de la saison régulière, deux petits points séparent le 12ème Agen du FCG. Les agenais jouent également à 18h45. Ils reçoivent le LOU avant de se déplacer dans une semaine... à Grenoble!

Suivez le match dès 18h45 sur France Bleu Isère

Commentaires d'Antonin Kermen et de Sébastien Riglet.

Les points

Grenoble :

La composition des équipes

Grenoble: Rhule - Jacquelain, Uberti, Tupuola, Kilioni - Latorre, Nanette - Tuifu'a, Ancely, Setephano, (cap), Nkinsi, Fifita - Oz, Fourcade, Dardet.

Montpellier: Martin - Ngandebe, Vincent, Serfontein, Nagusa - (o) Cruden, (m) Paillaugue - Picamoles (cap.), Galletier, Camara - Willemse, Jac. Du Plessis - Chilachava, B. Du Plessis, Watremez.

