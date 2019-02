Top 14 : le FC Grenoble affronte Bordeaux-Bègles, suivez la 17e journée

Grenoble, France

Le FCG se déplace samedi 23 février en Gironde pour affronter Bordeaux-Bègles dans le cadre de la 17e journée de Top 14. Lors de la précédente journée de championnat, dimanche dernier, les rouges-et-bleus se sont inclinés au Stade des Alpes, 21-28, face au Stade Rochelais. L'UBB est actuellement 5e de Top 14 et les Grenoblois 13e et avant-derniers. Battus à trois reprises en autant de rencontres en 2019, ces derniers sont actuellement dans une position délicate au classement. Et les prochaines semaines ne s'annoncent pas simple. Place donc à deux déplacements: ce samedi ce sera sur la pelouse de l'UBB, avant un voyage à Clermont dans une semaine. Et il se trouve que ces deux formations sont invaincue à domicile cette saison.

Pour cette rencontre, le FCG a procédé à sept changements dans le quinze qui avait débuté contre La Rochelle dimanche dernier. A noter notamment les titularisations des trois-quarts Cordin, Dupont et Pourteau. Côté bordelais, les deux attaquants les plus prolifiques seront absents, à savoir l'arrière Nans Ducuing et l'ailier Blair Connor, auteurs de cinq essais.

Suivez le match samedi dès 18 heures sur France Bleu Isère

Commentaires d'Antonin Kermen et de Sébastien Riglet.

Les points

Bordeaux-Bègles : -

Grenoble : -

La composition des équipes

Bordeaux-Bègles : Buros - Tamanivalu, Radradra, Seuteni, Nabuli - (o) James, (m) Lesgourgues (cap.) - Roumat, Amosa, Diaby - Cazeaux, Douglas - Cobilas, Pélissié, Paiva.

Grenoble : Cordin - Dupont, Rasolea, Taufa, Rhule - (o) Pourteau, (m) Nanette - Va'Ai, Ancely (cap.), Blanc-Mappaz - NKinsi, Capelli - Oz, Tadjer, Van Rensburg.

