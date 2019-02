Top 14 : le FC Grenoble reçoit le Stade Rochelais, suivez la 16e journée

Grenoble, France

Le FCG accueille La Rochelle ce dimanche à 12h30 au Stade des Alpes à Grenoble. Au classement, les deux clubs sont dans des positions diamétralement opposées : les Isérois sont avant-derniers, 13e, après le succès d'Agen samedi face à Toulon (19-10). De leur côté, les Rochelais pointent à la quatrième place, derrière Clermont, Toulouse et Lyon.

Lors de la dernière journée de championnat le 27 janvier, les Grenoblois s'étaient inclinés 29 à 16 à Toulouse. Ils courent après un succès qui leur fuit depuis le 22 décembre dernier. Leur objectif est clair: s'imposer et ainsi retrouver leur douzième place au classement, synonyme de maintien .

Le Top 14 est en tout cas de retour après trois semaines d'absence, Tournoi des Six Nations oblige. A noter qu'il manquera des internationaux sur la pelouse du Stade des Alpes. Coté rochelais, cela concerne quatre joueurs du XV de France: les piliers Dany Priso et Uini Atonio, mais aussi le 3e ligne Grégory Aldritt et le centre Geoffrey Doumayrou. Seuls deux éléments manqueront dans les rangs du FCG, à savoir le Géorgien Beka Gigashvili et le Roumain Mihaïta Lazar.

Il y a trois saisons, l'année de la descente en Pro D2, les isérois s'étaient inclinés 19-22 au Stade des Alpes face aux Jaune et Noir (27 août 2016). Au match aller, Grenoble s'était incliné en Charente-Maritime sans démériter, lors de la première journée de Top 14 (28-21).

Suivez le match dès 12h30 sur France Bleu Isère

Commentaires de Gérard Fourgeaud et de Sébastien Riglet.

