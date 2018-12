Top 14 : le FC Grenoble reçoit Montpellier, suivez la 12e journée

Grenoble, France

Le FCG reçoit Montpellier ce samedi à 18h30 au stade des Alpes à Grenoble, dans le cadre de la 12e journée de Top 14. Les Rouge et Bleu sont actuellement 13e et avant-derniers du championnats, quand les Héraultais sont 9e.

Depuis leur défaite à Toulon le 1er décembre (22-3), les grenoblois sont dans une situation délicate au classement. Et pourtant, tout n'est pas à jeter dans le jeu isérois, loin de là! Il y a trois semaines à Mayol, le FCG a proposé 50 minutes de qualité avant de s'effondrer.

En quatre rencontres de championnat, le club alpin reste malgré tout sur deux défaites et deux matchs nuls. Il serait bien inspiré de l'emporter face à l'une de ses bêtes noires. Depuis 2013 et l'avant-dernière montée de Grenoble en Top 14, Montpellier s'est imposé à neuf reprises... en dix rencontres. La seule victoire des Rouge et Bleu remonte au 21 février 2015 (20-18). Mais cette saison, à l'extérieur, les héraultais rencontrent pas mal de difficultés et ne l'ont emporté qu'à Agen et Perpignan.

En route pour la 11ème place?

Le FCG a en tout cas l'occasion d'offrir un joli cadeau de noël à ses supporters. Car ce samedi, Agen, douzième, s'est incliné à domicile face au Stade Français (6-19). A 18h30, le onzième Pau reçoit La Rochelle. En cas de succès grenoblois et de déconvenue paloise, les isérois peuvent donc passer onzième!

Suivez le match dès 18h30 sur France Bleu Isère

Commentaires d'Antonin Kermen et de Sébastien Riglet.

