"Match des promus", "match des mal classés", "match de la peur": FCG-Perpignan, c'est avant tout un match fondamental dans l'optique du maintien. De retour dans l'élite du rugby français, grenoblois et perpignanais connaissent des débuts difficiles en Top 14. Après quatre rencontres, les deux formations n'ont toujours pas goûté à la victoire et occupent les deux dernières places du classement.

La semaine dernière à Castres, les Grenoblois se sont inclinés 29-13 sur la pelouse du champion de France en titre. Ils n'ont pas démérité mais ont tout simplement subi la loi du plus fort. Les coéquipiers de Fabien Alexandre comptent désormais offrir un premier succès au public isérois. Au Stade des Alpes, les Rouge et Bleu restent sur deux courtes défaites face à Toulouse (20-23) et Pau (21-24).

Infirmerie bien remplie côté grenoblois

Contre Perpignan, l'infirmerie est pleine. En plus de Gervais Cordin, Eddie Sawailau et Mickaël Capelli, tous trois absents de longue durée, Clément Ancely (cheville),Lucas Dupont (commotion) ou encore Ben Lucas (quadriceps) les ont rejoints.

La saison dernière, Grenoble s'est incliné à trois reprises face à l'USAP, et notamment en finale du championnat de France de Pro D2 (13-38). Il est temps, plus que jamais, de stopper cette série noire.

La composition des équipes

XV de départ du FCG: Van Rensburg, Fourcade, Kubriashvili - Fifita, Nkinsi - Setephano, Alexandre, Godener - Saseras, Latorre - Rhule, Taufa, Tupuola, Kilioni - Germain

XV de départ de Perpignan: Forletta, Lam, Charlet - Eru, Botha - Faleafa, Mamea Lemalu, Brazo - Ecochard, Jackson - Acebes, Afusipa, Mjekevu, Sau - Selponi

