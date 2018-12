11e journée de Top 14 : le FC Grenoble aura tenu une période à Toulon (22-3)

A Toulon, Grenoble y a cru. Une période pour être précis. Puis le RCT s'est réveillé, et s'impose finalement 22-3. Avec ce résultat et le succès d'Agen à Castres (13-16), le FCG est désormais relégable.

Le FCG se déplaçait ce samedi dans le Var pour affronter Toulon, dans le cadre de la 11e journée de Top 14. Avant le coup d'envoi du match, les rouges-et-bleus étaient 11e et les Toulonnais 12e. Les premières minutes étaient varoises mais personne ne réussissait finalement à prendre les devants à la pause. La pénalité de Belleau répondait à celle de Germain. Les deux équipes rentraient au chaud sur le score de 3-3! Au rayon des bonnes nouvelles, la solidarité défensive des grenoblois leur permettait de laisser passer l'orage dans les premières minutes. Les varois quittaient eux la pelouse sous les huées du public. Emprunté et stressé, le RCT n'y était pas et la suite du match s'annonçait électrique.

Une seconde période à sens unique

Malheureusement, les varois revenaient avec d'autres intentions. Bastareaud (48e), Tuisova (55e) et Guirado (80e) y allaient de leur essai et s'imposaient finalement assez largement sur le score de 22-3.

Dans la course au maintien, le FCG pouvait prendre ses distances avec les varois en cas de succès. Les coéquipiers de Fabien Alexandre avaient même la possibilité de passer dixièmes. Seul problème, Grenoble s'est incliné, et Agen l'a emporté à Castres (13-16). Conséquence: le FCG est désormais relégable.

Place désormais à trois semaines de pause en Top 14 avant un retour au Stade des Alpes, le 22 décembre face à Montpellier. D'ici là, les grenoblois vont changer de compétition et accueillir Agen en Challenge Cup.

« Dès qu’on prend ce premier essai on baisse les bras » la réaction de Fabien Alexandre

Les points

Toulon : 3 essais Bastareaud (48e), Tuisova (55e), Guirado (80e), 2 transformations Belleau (48e, 80e), 1 pénalité Belleau (41e)

Grenoble : 1 pénalité Germain (28e)

La composition des équipes

Toulon : H. Bonneval - Tuisova, Bastareaud (cap.), Thrinh-Duc (J. Savea 40e), Placid (Pietersen 40e)- (o) Belleau, (m) Escande - R. Lakafia, Messam (Monribot 73e), Rebbadj - Kruger (Onambele 71e), Alainu'uese - Setiano (M. van der Merwe 49e, Setiano 73e), Etrillard (Guirado 49e), Fresia (Chiocci 49e)

Grenoble : Germain - Guillemin (Uberti 51e, Guillemin 56e), Dussartre, Taufa, Kilioni - (o) Pourteau (Tupuola 49e), (m) Saseras (B. Lucas 22e) - Alexandre, Tuifu'a, Setephano (cap.) - Nkinsi (Berruyer 70e), Capelli (Fifita 56e) - Gigashvili (Oz 56e), Fourcade (Casey 63e), JC Van Rensburg (Lazar 65e)

Les matchs et le classement du Top 14

Suivre le FCG