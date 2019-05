Top 14 : le FCG reçoit déplace Agen, suivez la 24e journée

Grenoble, France

Entre 14 et 15000 spectateurs présents au Stade des Alpes: Pas de doute, l'enjeu est de taille pour les grenoblois. Ce samedi, ils reçoivent Agen. Les deux équipes sont actuellement à la lutte pour la douzième place, synonyme de maintien en Top 14. Si les visiteurs occupent le douzième rang, les isérois sont treizième et comptent six points de retard sur les agenais. A trois journées de la fin, les coéquipiers de Fabien Alexandre n'ont plus le choix. S'ils s'imposent, ils pourront encore espérer doubler le SUA d'ici la fin de saison. S'ils s'inclinent, ils seront condamnés à jouer un barrage face à une équipe de Pro D2 pour tenter de se maintenir dans l'élite.

Écoutez FCG / Agen samedi dès 18 heures sur France Bleu Isère

Commentaires : Antonin Kermen et Sébastien Riglet

