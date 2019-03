Top 14 : le FCG reçoit le Racing 92, suivez la 19e journée

Grenoble, France

Les rouges et bleus vont-ils enfin relever la tête ? Le FCG (13e) reçoit samedi le Racing 92 (7e) à 18h au stade des Alpes à Grenoble dans le cadre de la 19e journée de Top 14. Il y a deux semaines, le FCG s'était incliné à Clermont sur le score de 52 à 17. Les isérois restent sur une série de six défaites en championnat, et même huit revers toutes compétitions confondues. Ils vont devoir composer avec les nombreux absents (Kubriashvili, Fifita, Nkinsi, Setephano, Godener, Gigashvili, Jacquot et Berruyer).

Le FCG devra s'appuyer sur la performance réalisée au match aller du côté de Nanterre. Le 24 novembre dernier, les Rouge et Bleu s'étaient inclinés de justesse 24-23, et étaient encore devant au score à la 75ème minute.

Écoutez FCG / Racing 92 samedi dès 18 heures sur France Bleu Isère

Les points

Grenoble : -

Racing 92 : -

La composition des équipes

Grenoble : JC Janse Van Rensburg, Etienne Fourcade, Ali Oz – Mickaël Capelli, Killian Geraci – Steeve Blanc-Mappaz, Fabien Alexandre, Taï Tuifu’a – Lilian Saseras, Matthieu Ugalde – Lolagi Visinia, Alaska Taufa, Etienne Dussartre, Bastien Guillemin – Gaëtan Germain

Racing 92 : Dulin - Dupichot, Chavancy, Vakatawa, Thomas - (o) Volavola, (m) Machenaud - Chouzenoux, Joseph, Palu - Ryan, Nakarawa - Tameifuna, Szarzewski (cap), Ben Arous

