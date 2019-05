Top 14 : le FCG mené à la mi temps à Pau 8-0

Fabien Alexandre et ses coéquipiers Grenoblois disputent leur match de la 25ème journée du Top 14 à Pau

Grenoble, France

Le FCG se déplace samedi à Pau à 15h dans le cadre de la 25e journée de Top 14. Les Grenoblois sont actuels 13e et avant-derniers quand la Section paloise est 11e. Le 4 mai, le FCG avaient été battu 29-11 au Stade des Alpes face au douzième Agen. Une défaite qui les a condamnés à jouer un match de barrage pour survivre en Top 14. Pas d'enjeu donc pour se déplacement au stade du Hameau, si ce n'est de commencer à préparer ce barrage programmé le 2 juin sur la pelouse d'un club de Pro D2.

A la mi-temps Grenoble est mené 8 à 0. Le FCG paye son indiscipline, les Grenoblois ont pris deux cartons jaunes (Kubriashvili et Blanc-Mappaz) lors des 40 premières minutes, et c'est en infériorité numérique que les Rouge et Bleu ont concédé le premier essai du match inscrit par le Palois Lestremau à la 29ème minute.

Écoutez Pau / FCG samedi dès 15 heures sur France Bleu Isère

Commentaires : Guillaume Drechsler et Antonin Kermen

Les matchs et le classement du Top 14

Suivre le FCG