Montpellier, France

Ne dites plus Altrad Stadium mais GGL Stadium. Depuis le 1er juillet dernier, le stade de rugby porte le nom du groupe GGL, spécialisé dans la vente et l’aménagement de terrains à bâtir. Un contrat de naming de 480.000 euros par an sur trois saisons.

Une nouvelle enseigne et un bon coup de peinture

Depuis plusieurs semaines, les ouvrier s'affèrent pour enlever toute trace de l'ancien nom à commencer par l'enseigne au sommet du stade. Dixit le rouge et blanc de l'Altrad Stadium, le nouveau logo est assez discret. On y retrouve les trois lettres de GGL avec le mot "stadium" en blanc sur fond gris.

Les anciens logos "Altrad Stadium" ont tous été enlevés © Radio France - Romain Berchet

GGL s'affiche désormais partout dans le stade de rugby © Radio France - Romain Berchet

L'autre enseigne au nom du groupe Altrad n'est plus qu'un tas de ferraille entassé dans un coin autour du stade. Mais le changement d'enseigne ne concerne pas que l'extérieur. A l'intérieur, les quelques marches rouges en référence à l'ancien naming ont été repeintes en gris et GGL s'affiche désormais partout.

Montpellier affrontera Castres ce dimanche pour la première journée de championnat à 17h05.