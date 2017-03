Top 14 : Le maintien faciliterait le projet de l’Aviron Bayonnais, mais ?

La fin de saison de l'Aviron Bayonnais, relégué à coup quasi sûr lundi 13 mars au matin, est totalement relancée par l'annonce de la fusion entre le Racing 92 et le Stade Français. Après 24h de réflexion, l'un des présidents des ciels et blancs accepte de s'exprimer sur France Bleu Pays Basque.

France Bleu Pays Basque : L’annonce de la fusion entre le Racing 92 et le Stade Français relance l’Aviron Bayonnais dans la course au maintien (l'Aviron n'est qu'à 5 points de la 13e place qui pourrait devenir synonyme de maintien), ce n’est plus tout la même chose pour vous, la fin de saison devient plus intéressante ?

Christian Devèze : C’est une fin de saison bien évidemment qui est un peu modifié quant à la donne, mais il faut absolument que l’on se relève, dans un premier temps, de cette piètre exhibition à Toulon. On le doit au club tout entier, à toute la ville, à nos supporters, à nos partenaires.

La défaite enregistrée sur la rade a été catastrophique à tous points de vue, donc de toute façon cette équipe doit une revanche à tout le monde. J’espère bien que, dès samedi contre Bordeaux, elle aura à cœur de montrer un tout autre visage.

On a conscience qu’un nouveau championnat de 6 matchs s’ouvre à nous. Il y a peut-être une opportunité, encore que j’aie plutôt l’habitude d’être très réservé, très prudent sur ce genre d’annonce. Nous avons localement vécu ce genre de situation (fusion annoncée puis abandonnée entre Biarritz et Bayonne en 2013 et 2015, ndlr), donc il faut raison garder.

Pour l’instant, il reste 6 matchs. Il faut les jouer à fond comme on avait promis de le faire, faire tout pour emporter les 3 réceptions (UBB, Stade Français et Grenoble, ndlr) avec pourquoi pas un point par-ci par-là de bonus, et essayer de bien se comporter à l’extérieur pour aller titiller au moins Grenoble.

Ça change votre fin de championnat sportivement, mais aussi vos plans, vos perspectives de dirigeants qui étiez en train de préparer la descente en Pro D2, l’effectif pour la saison prochaine, ça remet tout en cause ?

Ca remet en cause effectivement notre approche de l’option qui eut été de jouer dans les divisions inférieures. Pour ce qui concerne l’équipe, et pour ce qui concerne les contrats en cours, effectivement nous sommes sur un repositionnement de ceci avec chacun des intéressés. On continuera dans nos discussions avec chacun des membres des membres de l’effectif et du staff pour faire un état très précis des lieux, en fonction des forces et des faiblesses de ce groupe actuellement

Est-ce que la fusion des clubs parisiens pourraient du coup être pour vous un cadeau empoisonné, notamment si l’Aviron Bayonnais descend tout de même en Pro D2, en retardant votre préparation à cette descente ?

Oui, c’est vrai. Mais c’est vrai aussi que si ça pouvait être une nouvelle hypothèse tangible je la prendrai volontiers.

Nous avons un projet très important pour le club, pour la ville et pour le territoire et un maintien dans l’élite du rugby français à 14 ou à 16 clubs faciliterai quand même la mise au point, le développement de ce projet.

Vous croyez encore en la possibilité d’un Top 16 dès la saison prochaine ? Cette situation pourrait même relancer cette hypothèse ?

Je ne crois rien en l’espèce, simplement j’observe que la journée d’hier a apporté bien des modifications de la donne. J’ignore tout de cette possibilité, si ce n’est qu’elle est étudiée par certains, bien vue par d’autres et espérée par quelques autres équipes (dont l’Aviron, ndlr), donc c’est à voir. Il ne faut augurer aucune possibilité, on verra tout cela en fin de saison.