Top 14 : Le match de l'Aviron à Castres déplacé pour satisfaire le diffuseur TV

Après l'anarchie dans le calendrier de Top 14 créée par les cas de Covid 19 qui se succèdent dans les clubs français, c'est une toute autre raison qui chamboule à nouveau le planning du week-end où 4 matchs en retard, dont celui de l'Aviron Bayonnais à Castres sont programmés. Ce dernier se retrouve victime collatérale de l'imbroglio des droits TV de la Ligue 1 de football après le refus de Mediapro, le diffuseur principal, de payer la deuxième traite des droits.

La Ligue Nationale de Football n'ayant pas, à ce jour, trouver d'accord avec un nouveau diffuseur, Canal + en a profité pour arracher cette semaine les droits de diffusion du match choc entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, programmé dimanche à 21h. Or, à cette heure là, la chaîne cryptée avant initialement prévu de diffuser une autre rencontre choc : l'opposition entre le Racing 92 et La Rochelle, respectivement 3e et 2e du classement de Top 14 de rugby.

Avec cette nouvelle programmation, Canal + qui possède les droits TV de la compétition domestique phare de l'ovalie hexagonale et se trouve de fait être le grand argentier du rugby professionnel français a décidé d'avancer le choc entre Racingmen et Rochelais à 14h15. En conséquence, la rencontre en retard de la 12e journée entre Castres (11e) et l'Aviron Bayonnais (12e), initialement prévue sur ce créneau (14h45 plus exactement), se trouve elle aussi décalée... à 18 heures.

Difficile à suivre pour les aficionados du rugby qui se retrouvent une nouvelle fois ballottés au gré des programmations footballistiques.

Malgré ces revirements de dernière heure, le match de Bayonne sera bien diffusé en direct et en intégralité dimanche à 18h sur France Bleu Pays Basque.