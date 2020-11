Top 14: le match de la discorde entre le CA Brive et le Castres Olympique finalement décalé

La polémique retombe autour du match de rugby du CA Brive contre le Castre Olympique. Le match en retard de la quatrième journée de Top 14 entre le CAB et le CO qui devait avoir lieu le mercredi 2 décembre aura lieu le mardi 22 décembre à 20h45. Les Brivistes évitent donc trois matchs en neuf jours.

Après s'être répondus par médias interposés toute la semaine dernière, le CA Brive et le Castres Olympique se sont mis autour de la table. Les Brivistes ont obtenu gain de cause et ne joueront pas la semaine prochaine dans le Tarn. La rencontre prévue le mercredi 2 décembre est décalée au mardi 22 décembre à 20h45. Les deux équipes enchaîneront avec le traditionnel Boxing Day du week-end du 26-27 décembre.

Le CAB s'évite trois matchs en neuf jours

C'est unebonne nouvelle pour le CAB qui ne jouera donc pas trois matchs en seulement neuf jours. "C'est une décision sage" commente Xavier Ric, le directeur général du club corrézien, qui ajoute que ce report intervient comme "une prise de conscience" de la Ligue Nationale de rugby qu'il n'était pas possible "que Brive soit le seul club à se déplacer trois fois en neuf jours.".

Xavier Ric, directeur général du CA Brive, réagit au micro de Mickaël Chailloux Copier

Ce nouveau report a aussi une incidence sur les prochaines contre la Rochelle et Agen. Le CAB se déplacera donc en Charente-Maritime ce samedi et non plus ce dimanche. Le coup d'envoi est prévu à 18h15 à Marcel Deflandre. Puis le CAB n'ira plus à Agen le dimanche 6 décembre mais le samedi 5 décembre pour un match à 18h15.

Le nouveau calendrier du CAB

Quatrième journée (report) : Castres Olympique - CAB mardi 22 décembre à 20h45

Dixième journée : La Rochelle - CAB samedi 28 décembre à 18h15

Onzième journée : SU Agen - CAB samedi 5 décembre 18h15