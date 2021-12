Top 14 : le match de la Section paloise au Racing 92 reporté à cause de cas de Covid-19 dans les deux équipes

La Ligue nationale de Rugby a décidé de reporter la rencontre, qui devait avoir lieu à Paris ce lundi, en raison de cas de coronavirus dans les deux équipes. Six membres du club palois, dont deux joueurs, ont été testés positifs. Ils sont tous asymptomatiques et à l'isolement.

La Section paloise n'ira finalement pas jouer à Paris, contre le Racing 92, ce lundi. La Ligue nationale de Rugby a décidé de reporter le match car plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés dans les deux équipes. Il y en a au moins six à la Section paloise, dont deux joueurs. Ils sont tous asymptomatiques et à l'isolement. Le reste de l'équipe a également été dépistée.

Les entraînements des Palois sont suspendus et ne reprendront que ce mercredi. La Ligue n'a pas encore fixé de nouvelle date pour ce match reporté.

Boxing day

La rencontre devait avoir lieu en plein Boxing Day, un événement importé d'Angleterre et organisé entre Noël et le Nouvel An pour attirer de nombreux supporters et téléspectateurs. L'an dernier, un pic d'audience à 900 000 téléspectateurs avait été par exemple atteint. "C'est toujours un moment de fête pour les joueurs et les amateurs, donc c'est forcément une déception et une frustration", regrette le directeur général du club palois, Pierre Lahore.

Le match de Top 14 entre Toulon et Bordeaux, qui devait également avoir lieu ce lundi, est aussi reporté pour les mêmes raisons.