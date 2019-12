Sauf retournement de situation, le match de Brive à Bayonne aura bien lieu ce samedi pour la 11e journée de Top 14. Si plusieurs joueurs de l'Aviron ont les oreillons, la tenue de la rencontre n'est pas remise en cause après les échanges qu'a eu le CAB avec la Ligue Nationale de Rugby.

Top 14 - Le match du CA Brive à Bayonne n'est pas remis en cause

Finalistes de Pro D2 en mai dernier, Bayonne et Brive se retrouvent pour la première fois

Brive-la-Gaillarde, France

Le match entre Bayonne et Brive, prévu ce samedi à 15h35 pour la 11e journée de Top 14, n'est pas remis en cause. Si trois joueurs de l'Aviron sont bien touchés par la maladie des oreillons, aucun report de la rencontre n'a été évoqué lors des échanges qu'a eu, ces dernières heures, le CA Brive avec la Ligue Nationale de Rugby. En l'état et sauf retournant de situation, le match aura bien lieu ce samedi à Jean Dauger pour les retrouvailles entre les deux équipes finalistes de Pro D2 fin mai dernier.

