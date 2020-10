Le match de la 4e journée du Top 14 pour le CA Brive, à Castres, est en suspens. Prévu ce samedi à 18h15, il pourrait bien être remis en cause après la confirmation de 11 nouveaux tests positifs au coronavirus dans les rangs du CO.

Top 14 - Le match du CA Brive à Castres en suspens, 11 nouveaux cas de coronavirus au CO

Le CA Brive jouera-t-il à Castres ce samedi à 18h15 pour la 4e journée du Top 14 ? Plus les heures passent, plus le trouble est jeté sur de la tenue de la rencontre à sa date et son horaire initiaux.

11 nouveaux cas positifs à Castres

Déjà touché par le covid-19 la semaine passée avec trois cas confirmés et un match à Montpellier reporté, le CO annonce ce mercredi dans un communiqué que "à l’issue des tests effectués lundi, la présence de 11 nouveaux cas positifs au sein de son effectif" est confirmée.

"Le club a communiqué à la LNR l’ensemble des éléments pour analyser la situation et apprécier les suites à donner sur le plan sportif. En attendant, les entrainements ont été suspendus jusqu’à vendredi" poursuit le club castrais.

La tenue du match samedi semble peu probable selon une source à la LNR

Si, à cette heure, le CA Brive n'a été officiellement de rien, il semble peu probable que le match puisse se tenir ce samedi nous indique une source proche du dossier à la Ligue Nationale de Rugby.

Décision ce jeudi soir

La LNR le décidera ce jeudi soir en réunion du bureau, sur avis de la commission d'expertise covid créée dernièrement, et selon les éléments portés à sa connaissance par le Castres Olympique. Comme cela a été le cas pour Lyon-Bordeaux (reprogrammé ce lundi), le match CO-CAB pourrait être décalé au lundi 12 octobre. Il pourrait aussi être tout simplement reporté à une date ultérieure vu la circulation du virus à Castres.