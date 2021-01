Top 14 : le match La Rochelle-Toulouse est reporté

La menace était de plus en plus forte. Le match de Top 14 La Rochelle-Toulouse, prévu dimanche à 21h05 et comptant pour la 15e journée, est reporté. Deux cas de Covid-19 étaient avérés dans les rangs toulousains jusqu'à jeudi soir. Au moins un troisième joueur, qui présentait des symptômes ce vendredi matin, a été diagnostiqué positif. Ce qui entraîne le report de la rencontre. A la mi-journée, Jérôme Cazalbou et Ugo Mola, dans l'attente des résultats de nouveaux tests, se sont présentés très pessimistes quant à la tenue de la rencontre devant la presse.

A l'isolement jusqu'à au moins mercredi prochain

Un premier cas positif a été détecté ce mardi puis un deuxième jeudi. Ce qui permettait la bonne tenue du match. Mais un troisième joueur présentait des symptômes ce vendredi. Les résultats ne sont pas favorables pour que le report soit ainsi décrété.

Parmi les deux premiers cas avérés cette semaine, un joueur présente des symptômes, un deuxième est asymptomatique. L'entraînement prévu ce vendredi après-midi a été annulé. C'était le seul entraînement prévu depuis lundi.

_"Qu'on nous le demande ou pas, jusqu'à mercredi on laisse tout le monde tranquille_. Ils viendront juste au club se faire tester régulièrement. Quand on saura que l'effectif est sain, on reprendra une activité normalement", explique Jérôme Cazalbou le responsable du haut niveau au Stade Toulousain.

Un nouveau protocole dû au variant britannique ?

L'inquiétude concerne également une possible contamination au variant anglais du coronavirus. Même si aucun lien ne peut être fait pour le moment, le SU Agen, qui a affronté le Stade Toulousain la semaine passée, fait face à une suspicion de cas positifs au variant britannique dans son effectif. Ce qui pourrait également modifier le protocole Covid de la Ligue Nationale de Rugby : "On a eu des échanges avec la cellule Covid de la LNR. Ils sont en train d'y réfléchir puisque le variant leur pose un vrai problème. Ils se rendent compte par rapport au délai d'incubation que le protocole n'est peut-être plus adapté. Nous sommes un peu le cas d'école avec Agen qui nous amène à être en contact très proche avec la LNR pour sûrement servir de test pour ce nouveau protocole", ajoute Jérôme Cazalbou.

Le Stade Toulousain avait jusque là disputé l'intégralité de ses rencontres de Top 14. C'est le premier match reporté pour les Rouge et Noir en championnat. La rencontre entre le Stade Français et Castres sera programmée à 21h05 à la place.