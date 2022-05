Top 14 : le match Stade Toulousain / Biarritz Olympique déjà à guichets fermés

Ce sera le dernier match de la phase régulière de la saison, et en plus à domicile pour le Stade Toulousain . Le samedi 5 juin, les Toulousains reçoivent Biarritz à Ernest-Wallon. Ne cherchez plus, il n'y a plus de places en billetterie.