TOP 14 : le match Stade Toulousain / Biarritz Olympique diffusé en clair à la télévision

C'est fréquent en fin de saison, le groupe Canal+ fait un coup de com' en diffusant en clair un match du Top 14. La rencontre entre le Stade Toulousain et le Biarritz Olympique le dimanche 6 juin à Wallon sera diffusée sur la chaine gratuite C8.

Canal+ le propose à chaque saison depuis quatre ans, une ou plusieurs rencontres du Top 14 diffusée(s) sur l'une des chaînes gratuites du groupe, afin de "développer et contribuer au rayonnement du TOP 14 et permettre ainsi à un tout nouveau public de se passionner pour cette compétition", expliquent le groupe et la LNR.

Pour la toute dernière journée de la phase régulière de TOP 14, la chaîne C8 diffusera le match capitale des Rouge et Noir face à Biarritz, le dimanche 6 juin à 21h05.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sixièmes du TOP 14, les champions de France en titre ne sont pas encore assurés d'aller en phase finale. Ils doivent impérativement défaire les derniers du championnat, condamnés à la relégation.

La rencontre sera aussi diffusée sur Canal+ et comme d'habitude, sur France Bleu Occitanie dès 20h30.