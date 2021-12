Le match entre l'Union Bordeaux-Bègles et le RC Toulon n'aura finalement pas lieu en raison des six cas de Covid-19 détectés dans l'effectif bordelais. La Ligue prend la même décision, ce vendredi soir, pour le match qui opposait le Racing 92 et Pau. La date du report n'est pas encore fixée.

Top 14 : le match Toulon-UBB reporté à cause de cas de Covid dans l'effectif bordelais

L'Union Bordeaux-Bègles manque un deuxième match à cause du Covid-19.

Le Covid-19 aura finalement eu raison du match entre l'Union Bordeaux-Bègles et Toulon, initialement prévu ce lundi soir pour le compte de la 13è journée de Top 14. La Ligue nationale de rugby (LNR) l'annonce ce vendredi soir en mettant en avant les cas de Covid dans les rangs de l'UBB : "En raison de la situation sanitaire de l'effectif [...] de l'Union Bordeaux-Bègles, à la suite de nouveaux tests de contrôle réalisés ce jour et au vu de la dynamique de survenance de cas positifs au sein des effectifs cette semaine, le Comité Compétitions de la LNR réuni en urgence a décidé (...) du report", de ce match mais aussi de celle qui opposait le Racing 92 et Pau, pour la même raison.

Les dates des report ne sont pas encore connues pour l'heure et l'Union Bordeaux-Bègles, qui devait reprendre l'entraînement ce dimanche, devra attendre le milieu de la semaine prochaine, conformément aux "conditions qui seront fixées par la Commission d'expertise", précise la LNR. L'UBB n'est décidément pas épargnée par l'épidémie puisque c'est son deuxième match annulé à cause du Covid-19, le premier étant celui qui l'opposait en Champion Cup aux Scarlets, le 17 décembre dernier. Cette fois-ci, le contexte général était mis en avant plutôt qu'un cluster dans l'une des deux équipes. Le dernier match des hommes de Christophe Urios remonte donc au 11 décembre et la défaite face à Leicester (13-16) en Champions Cup.