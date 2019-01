Top 14 : le match Toulouse-Clermont au Stadium au mois d'avril

Toulouse, France

Un président heureux à l'heure de partir en vacances. Didier Lacroix a annoncé quelques chiffres ce dimanche matin auprès des journalistes réunis au stade Ernest-Wallon.

+22% de fréquentation au stade

Toulouse a joué dix matches à domicile cette saison. Bilan : une hausse de fréquentation au stade de 22,6% et quatre matches à guichets fermés (contre Castres, le Leinster, Toulon au Stadium et Bath). "Les résultats sportifs nous permettent d'annoncer ces bons résultats. Le nombre d'abonnés a augmenté de 10% également. Il faut juste faire preuve d'humilité et souligner la bonne passe du moment", tempère Didier Lacroix.

Toulouse-Clermont délocalisé au Stadium le 14 avril

Le président du Stade Toulousain a également annoncé que la rencontre de la 22e journée de Top 14 entre Toulouse et Clermont serait disputée au stadium de Toulouse le dimanche 14 avril à 16h50. Deuxième délocalisation de la saison après la réception de Toulon devant 32.800 personnes en fin d'année 2018.

2019, année de Coupe du Monde

Didier Lacroix a fait un point sur le recrutement : Rory Arnold, Bastien Chalureau, Antoine Miquel et Jean-Baptiste Reggiardo seront Toulousains l'an prochain. Mais le président veut surtout souligner une chose : "La plus grosse annonce du Stade Toulousain c'est neuf signatures de premiers contrats professionnels au sein de leur club et cinq prolongations (Guitoune, Kolbe, Pagès, Médard, Van Dyk ). On verra ensuite les ajustements ponctuels qu'on fera pendant la Coupe du Monde."