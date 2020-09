Le MHR craque en fin de match et s'incline face à la Section Paloise en ouverture du Top 14

La panne de courant, en début de rencontre, n'avait pas empêché les joueurs du MHR de montrer qu'ils avaient du jus, au moins en première mi-temps. Pourtant, entre une équipe héraultaise privée d'un dernier gros test contre Toulouse, le weekend passé, et une formation paloise affûtée après trois amicaux disputés en fin de préparation estivale, on pouvait s'attendre à un fossé en terme de rythme. Mais ce n'est qu'en seconde période qu'il s'est fait sentir et creusé.

Une première mi-temps encourageante

Le MHR a su hisser son niveau de jeu, quinze jours après son unique amical remporté difficilement contre Aurillac (19-13), et a su mettre de l'impact d'entrée, face à la Section Paloise. Si les premiers points ont été béarnais, le premier essai a été inscrit par un homme de Xavier Garbajosa, en l'occurrence Yacouba Camara, avant que Clovis Le Bail ne lui réponde.

Durant les quarante premières minutes, le MHR est monté en puissance, et s'est offert un second essai juste avant la pause, par l'intermédiaire d'un Caleb Timu plus vif et plus malin que tout le monde, alors que la recrue Enzo Forletta venait de se voir refuser le sien pour un-avant.

En grande forme, Handré Pollard, à l'origine du premier essai montpelliérain, a été l'auteur d'un sans faute : 13 points en première période, dont trois pénalités.

Deux essais refusés

Commencé comme le précédent s'était conclu, le second acte a vu le MHR inscrire un nouvel essai, finalement refusé par Mr Trainini, après recours à la vidéo. Pourtant bien amené, mètre après mètre, charge après charge devant les poteaux, jusqu'à servir Gabriel Ngandebe à la conclusion, l'essai a finalement été retiré, remplacé par un carton jaune contre Yacouba Camara, sanctionné pour un jeu dangereux.

Ensuite, et malgré l'apport de sang neuf avec la moitié de l'équipe remaniée, le MHR s'est peu à peu effondré physiquement, et n'est pas parvenu à maintenir son niveau de jeu.

Il a multiplié les fautes, voyant revenir une belle équipe de Pau dans le rétro, une formation béarnaise qui n'a jamais lâché. Les hommes de Xavier Garbajosa ont eu chaud et ont fini par s'incliner, avec un ultime essai de pénalité inscrit après la sirène. Des regrets à nourrir, à l'issue de cette première manche.