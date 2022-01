Top 14 : le point sur l'effectif du Stade Rochelais avant la réception de Montpellier ce samedi

Top 14 : 16ème journée, avec ce samedi la réception de Montpellier à Marcel Deflandre à La Rochelle. Rencontre à 17 heures devant une jauge de 5000 spectateurs. Entre les joueurs blessés, et ceux retenus en équipe de France, le Stade Rochelais se retrouve privé de nombreux joueurs, on fait le point.

A l'approche de la 16ème journée de Top 14, on fait le point sur les joueurs du Stade Rochelais disponibles ou non pour la réception de Montpellier ce samedi à 17 heures à Marcel Deflandre. La Rochelle est 6ème au classement, les héraultais sont 4ème. Un match entre deux prétendants au Top 6, un peu compliqué pour les maritimes, qui, entre les blessés et les joueurs retenus en équipe de France ne disposeront pas de toutes leurs forces.

Les gros porteurs de ballons, Bourgarit, Skelton, Atonio, ou encore Alldritt ne seront pas là.

Le talonneur Pierre Bourgarit positif au COVID après le déplacement à Glasgow n'est pas dans le groupe pour la réception de Montpellier. Même si techniquement, il devient négatif en fin de semaine, le staff le laisse au repos et ne veut prendre aucun risque avec un joueur qui ne s'est pas entraîné pendant plusieurs jours.

après le déplacement à Glasgow n'est pas dans le groupe pour la réception de Montpellier. Même si techniquement, il devient négatif en fin de semaine, avec un joueur qui ne s'est pas entraîné pendant plusieurs jours. Uini Atonio , le pilier droit de La rochelle est lui blessé. Un problème au genou qui l'a d'ailleurs empêché de rejoindre l'équipe de France. Uini est indisponible pour ce match.

, le pilier droit de La rochelle est lui blessé. qui l'a d'ailleurs empêché de rejoindre l'équipe de France. Uini est indisponible pour ce match. Autre joueur à l'infirmerie, l'international australien, le deuxième ligne William Skelton est toujours en délicatesse avec son mollet, pas de match non plus pour lui ce samedi.

pas de match non plus pour lui ce samedi. Le 1/2 de mêlée Jules Le Bail vient lui de se faire opérer des adducteurs, il est indisponible plusieurs semaines.

Alldritt, Lavault, Dulin et Danty en équipe de France

En comptant les joueurs retenus avec le 15 de France, Grégory Alldritt, Thomas Lavault, Brice Dulin, ou encore Jonathan Danty, le Stade Rochelais est quasiment privé d'une dizaine de joueurs. Un moment qui peut paraître délicat dans la saison, mais pour Sébastien Boboul, l'entraîneur des arrières, ce n'est pas forcément un problème:

" On sait à un moment donné de la saison, que l'on sera privés de nos internationaux. On le sait, et on s'y prépare. Notre groupe bosse les combinaisons, les tactiques depuis le début de la saison. Les remplaçants sont prêts. Regardez notamment quand Will Skelton n'est pas là, Rémy Picquette fait le job en deuxième ligne. On a cette année le banc nécessaire pour faire face à ces rotations."

Petit point positif tout de même. Avec le retour mercredi soir à La Rochelle de Paul Boudehent et de Jules Favre, deux joueurs non retenus dans le groupe France , le staff maritime peut compter sur eux pour la réception de Montpellier. Une décision sera prise ce vendredi. Annonce du groupe à 18 heures. On l'analysera dans 100% rugby ce soir sur France Bleu La Rochelle de 18 heures à 19 heures.