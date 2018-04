Pour cette 24e journée de Top 14, Toulon et Montpellier s'affrontent à Marseille. Autre choc et autre lutte pour une place directe en demi-finales, Toulouse reçoit le Racing-92. La Rochelle et Castres s'affrontent pour accéder aux barrages, Oyonnax et Brive pour le maintien.

Deux duels pour une place directe en demi-finales (Toulon-Montpellier et Toulouse-Racing 92), un autre pour les barrages (La Rochelle-Castres) et un dernier pour le maintien (Oyonnax-Brive) : ces quatre matches de la 24e journée du Top 14, samedi et dimanche, vont permettre d'y voir plus clair dans le championnat.

Montpellier fait la course en tête

Largement en tête, Montpellier peut même se permettre un échec face à Toulon, tant son avance dans la course aux deux premières places, directement qualificatives pour les demi-finales, est grande.

Le Racing 92, 2e, a aussi un peu de marge. Mais le club des Hauts-de-Seine ne compte que 4 points d'avance sur Toulouse (3e) et 6 sur Toulon (4e). Surtout, il s'apprête à disputer une demi-finale de Coupe d'Europe face au Munster une semaine plus tard. Les deux entraîneurs Laurent Travers et Laurent Labit sont donc devant l'obligation de faire tourner.

Toulouse et Toulon pourront peut-être en profiter. Actuellement en position de recevoir lors des barrages, Toulonnais et Toulousains possèdent un autre atout qui rend improbable une sortie du top 6 : ils reçoivent deux fois lors des trois dernières journées.

Brive à la lutte pour le maintien

Battu dans les dernières minutes par le LOU (25-27), Brive (13e, 32 points) est en ballotage très défavorable. Car si les Corréziens ont encore deux points d'avance sur Oyonnax (14e, 30), ils se rendent justement dans l'Ain pour sauver leur peau, deux semaines avant un autre match décisif à Paris pour éviter la relégation. La dynamique d'Oyonnax laisse plus de place à l'optimisme : le club est revenu bredouille de ses 2 derniers déplacements, mais reste sur deux victoires à domicile, où il recevra ensuite Lyon.

