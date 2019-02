Top 14 : le programme et le classement de la 17e journée

La 17e journée du Top 14 s'ouvre ce samedi 23 février. Le Racing 92 et La Rochelle se disputeront dimanche (16h50) la deuxième place au classement alors que le leader Montpellier se déplace chez la lanterne rouge, Oyonnax (samedi, 18h00).

Le Racing 92 à Castres et le Stade Français à La Rochelle : les équipes parisiennes, distancées dans la course à la qualification, abattent l'une de leurs dernières cartes samedi et dimanche à l'occasion de la 17e journée du Top 14.

Le programme de la 17e journée

Samedi

Bordeaux-Bègles - Grenoble (18h00)

Perpignan - Agen (18h00)

Toulon - Pau (18h00)

Toulouse - Montpellier (18h00)

La Rochelle - Stade Français (20h45)

.

Dimanche

Castres - Racing 92 (12h30)

Lyon - Clermont (16h50)

.

