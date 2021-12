Top 14 : le programme et les résultats de la 12e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 12e journée de Top 14. Ce samedi, le choc entre le leader Toulouse et son dauphin Bordeaux-Bègles. A suivre également, Montpellier face à Perpignan, et dimanche le Stade Français reçoit La Rochelle.