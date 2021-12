Top 14 : le programme et les résultats de la 13e journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 13e journée de Top 14. Trois matchs sont reportés à cause du Covid-19 : Racing-Pau, Toulon-Bordeaux-Bègles et Brive-Clermont.

Ce dimanche, lendemain de Noël, les clubs du Top 14 devaient s'affronter pour la 13 journée du championnat. Mais le Covid-19 s'est invité et joue les trouble-fêtes. Le match entre Brive et Clermont est reporté en raison de "la situation sanitaire au sein de l'effectif de l'ASM Clermont", indique ce samedi la Ligue Nationale de Rugby. Le match était initialement prévu dimanche à 18h. On ne connaît pas encore la date du report.

C'est la troisième rencontre de cette 13e journée de championnat qui est reporté en raison du Covid, après Racing-Pau et Toulon-Bordeaux-Bègles, reportées vendredi, là encore à cause du coronavirus.

La 13e journée de Top 14, rebaptisée Boxing Day en référence au Championnat d'Angleterre de football, ne comprend donc plus que quatre matches avec dimanche Perpignan-Castres (16h00) et Stade toulousain-Stade Français (21h05), avant Biarritz-Montpellier (19h00) et La Rochelle-Lyon (19h00) lundi. Le Stade Toulousain essaiera de récupérer la première place au classement. L'enjei du choc entre La Rochelle et Lyon est une potentielle place sur le podium à la clé.

Suivez les matchs du Top 14 en direct sur France Bleu :