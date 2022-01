Top 14 : le programme et les résultats de la 15e journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 15e journée du Top 14. Les rencontres Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier, programmées dimanche, ont été reportées.

A l'instar de la Ligue 1, le Top 14 démarre une année 2022 chamboulée par les contaminations au Covid-19 et de jauges dans les stades. Les rencontres Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier, programmées dimanche pour le compte de la 15e journée, ont été reportées, le RCT et le MHR étant "dans l'incapacité de jouer", a annoncé ce vendredi la Ligue nationale de rugby.

Initialement prévu samedi, le déplacement de La Rochelle (5e, 36 pts) à Toulon (11e, 22 pts) avait déjà été décalé d'un jour après la détection de "nouveaux cas positifs" au Covid-19 au sein du RCT, qui en comptait une vingtaine. Selon le communiqué de la LNR, huit joueurs toulonnais auraient encore été à l'isolement au moment du match et le club varois ne pouvait aligner les six joueurs de première ligne requis par le règlement.

Le choc entre Toulouse (2e, 41 pts) et Montpellier (3e, 40 pts) est également reprogrammé.

Pour le club héraultais, qui ne pouvait pas non plus compter sur six joueurs de première ligne, c'est 17 joueurs qui étaient positifs au Covid-19 et isolés au moment du match.

Au total, depuis le début de la saison, neuf équipes comptent au moins un match en retard, le RCT étant le club le plus affecté puisque la réception du Stade rochelais est son troisième match reporté.

Sortir de la spirale infernale pour le Racing 92

Samedi, le Racing 92 accueille Clermont dans son Arena fermée avec seulement 2.000 spectateurs, jauge oblige et dont l'entrée est uniquement réservée aux abonnés et aux partenaires. La tâche sera ardue pour le Racing 92 qui n'a plus gagné en championnat depuis deux mois. Après quatre défaites consécutives, les Franciliens pointent à la 10e place. De son côté, Clermont rêve d'un deuxième succès de rang après sa victoire contre Toulouse.

Le Stade français (9e, 27 pts) aura fort à faire devant Castres (4e, 37 pts). Pas uniquement parce que le CO reste sur trois succès de rang en championnat. Ni parce que les Parisiens n'ont remporté qu'un seul match à l'extérieur cette saison. Non, les Tarnais sont invaincus chez eux depuis décembre 2020.

Perpignan et Biarritz, les promus, se retrouvent pour un match crucial entre mal classés, plus que jamais à la quête d'un succès pour quitter la zone rouge. Mais aucune des deux équipes n'arrive sereine avec un bilan de deux revers consécutifs. A noter que le BO n'a plus battu l'Usap en Top 14 depuis novembre 2012.

Dans les autres rencontres de la journée, Lyon (6e, 35 pts) reçoit Pau (13, 28 pts) tandis que Bordeaux-Bègles (1er, 46 pts) se rend à Brive (12e, 21 pts) pour consolider son fauteuil de leader.

