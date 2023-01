Top 14 : le programme et les résultats de la 16e journée

C'est le retour du Top 14 de rugby après un détour par la Champions Cup et la Challenge Cup pour les clubs français. Mais avec cette 16e journée du championnat de France, un nouvel obstacle se présente. Il s'agit de tenir le choc en l'absence des internationaux français sélectionnés pour le Tournoi des Six Nations et retenus par leur préparation à Capbreton, dans les Landes.

Castres-UBB et Bayonne-Brive samedi

On suivra particulièrement la performance de Bordeaux-Bègles à Castres à 17h ce samedi. Éliminée en Champions Cup le week-end dernier, l'UBB est en pleine remontada au classement. Les Girondins sont passés de la 11e à la 4e place en quelques semaines, mais il leur manque quatre internationaux - Jalibert, Moefana, Buros et Falatea - pour cause de Six-Nations. Et Castres ne devrait pas se laisser faire.

À dix journées de la fin du championnat, c'est déjà la course au maintien qui se joue ce samedi entre l'Aviron Bayonnais et Brive. Avec une victoire, les Bayonnais, 7e, franchiraient une étape cruciale vers le maintien. Mais comme le disait lui-même l'entraîneur de Bayonne cette semaine, "l'erreur serait de croire que comme Brive est 13e, ça va être facile." Brive reste sur trois victoires de suite en championnat et le CAB s'apprête à traverser un moment charnière dans sa saison. Voilà autant de raisons de suivre attentivement ce match et les supporters ne s'y sont pas trompés, le match se joue à guichet fermé au stade Jean Dauger.

Toulouse-Montpellier, dimanche

Autre rencontre à suivre de près ce week-end : le Stade Toulousain reçoit Montpellier. Lors du dernier choc entre les deux clubs, les Toulousains avaient créé la surprise en s'imposant sur Montpellier, champion en titre. À l'heure de disputer cette 16e journée, Toulouse est en tête du classement et Montpellier 6e, mais huit internationaux vont manquer à l'appel sous les couleurs des Rouge et Noir (Ntamack, Dupont, Jelonch, Baille, Marchand, Flament, Ramos et Jaminet). Chez les Toulousains, on assure qu'on a retenu la leçon de l'année dernière où l'absence des meilleurs joueurs du groupe avait engendré une série de six matches sans victoire. Du côté de Montpellier, outre Coly retenu mais finalement blessé, cinq internationaux ont rejoint le XV de France (Haouas, Chalureau, Willemse, Camara et Bécognée). Toulouse-Montpellier : le match est à suivre ce dimanche à 21h05 dans un stade Ernest-Wallon à guichets fermés.

Les autres matchs au programme :

Lyon-Clermont (samedi, 15h),

Bayonne-Brive (samedi, 17h),

Toulon-Pau (samedi, 17h),

Perpignan-Stade Français (samedi, 17h),

Racing 92-La Rochelle (samedi, 21h05)

