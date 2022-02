Top 14 : le programme et les résultats de la 17e journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 17e journée du Top 14. Toulouse doit se reprendre samedi face à Perpignan. Montpellier face à Pau et Lyon contre le Stade Français. La lanterne rouge Biarritz affronte La Rochelle. Le match entre Clermont et le leader Bordeaux-Bègles est reporté.