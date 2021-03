Top 14 : le programme et les résultats de la 18e journée

Retrouvez le programmes et les résultats de la 18e journée de Top 14. Montpellier - Clermont en ouverture vendredi. Le leader Toulouse face à Brive samedi, Castres contre La Rochelle, Toulon - Racing 92 et Bordeaux-Bègles reçoit Pau.

Alors que le XV de France est empêtré dans une polémique sur fond de Covid-19 et attend toujours la confirmation de la date du report du match face à l'Ecosse en Tournoi des six nations, le Top 14 reprend ses droits ce week-end pour la 18e journée.

Vendredi à 20h45, Clermont peut se hisser provisoirement à la deuxième place du classement en cas de succès à Montpellier. Après le trou d'air du début de l'hiver, les Auvergnats se sont relancés et on inscrit 18 essais lors de leur deux derniers matchs.

Samedi, le leader Toulouse affronte Brive (14h45). La défaite à Lyon (31-23) n'aura été qu'un avertissement sans frais pour les Rouge et Noir, qui ont su superbement réagir en allant s'imposer et reprendre les commandes du classement à La Rochelle lors d'un match en retard comptant pour la 15e journée, samedi dernier. Romain Ntamack fait son retour face à Brive, après avoir été éloigné des terrains depuis fin décembre en raison d'une blessure à la mâchoire. Pas forcément rassurant pour les Brivistes qui ont pris un peu de marge pour le maintien en infligeant à Bordeaux-Bègles (25-23) son premier revers de l'année 2021.

Emoussée physiquement, La Rochelle devra fournir un dernier effort avant de pouvoir souffler pendant les vacances, la prochaine journée de Top 14 étant prévue le 27 mars. Les Rochelais se déplacent à Castres et devront montrer qu'ils ont encore des ressources pour se maintenir dans le haut du classement et garder Clermont à distance. Les Castrais disposent comme Brive d'un petit matelas sur les trois équipes les plus concernées par le maintien, Montpellier, Pau et Bayonne.

Pour rester dans le wagon de la phase finale, Toulon doit se ressaisir après trois défaites en quatre matchs. Contre le Racing 92, troisième au classement, les Varois vont tenter de faire du bricolage, privés a priori de tous ses internationaux français. Charles Ollivon, Romain Taofifenua et Gabin Villière ont tous les trois été testés positifs au Covid-19 avec les Bleus. Le Racing 92 est en quête lui d'une cinquième victoire d'affilée.

Après avoir fait chuter le Stade Toulousain, leader, Lyon se rend à Bayonne pour se rapprocher du Top 6. Bordeaux-Bègles sera opposé à Pau et voudra renouer avec la victoire après le coup d'arrêt à Brive. Le Stade Français devrait s'offrir une petite promenade de santé en recevant Agen, lanterne rouge avec seulement deux points au compteur.

