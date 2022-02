Top 14 : le programme et les résultats de la 18e journée

Retrouvez le programme et les résultats de la 18e journée du Top 14. Samedi, Toulouse se déplace à Pau, Brive face au second Montpellier et le choc entre La Rochelle et Clermont. Dimanche, le leader Bordeaux-Bègles accueille le Racing 92.