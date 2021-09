Top 14 : le programme et les résultats de la 1ère journée

Retrouvez l'intégralité du programme et des résultats de la 1ère journée de Top 14. La rencontre choc entre le champion en titre Toulouse et son dauphine La Rochelle et derby francilien entre le Stade Français et le Racing 92 : une reprise de folie pour l'élite du rugby français.

Le Top 14 opère sa grande reprise samedi et cette première journée s'annonce tout feu tout flamme. En affiche du dimanche soir, le match opposera La Rochelle à Toulouse. La saison dernière, les deux équipes se sont affrontées, entre autres, lors de la finale de la Coupe d'Europe et celle du Top 14. Avec à chaque fois une victoire du Stade Toulousain. Autant dire que ce premier match sera très observé par l'ensemble des fans du rugby avec une question claire et simple : les Rouge et Noir ont-ils une faille ?

Archi-favoris pour cette nouvelle saison 2021-2022, les Toulousains semblent imbattables, malgré le départ de l'ailier champion du monde Cheslin Kolbe, parti rejoindre Toulon.

Parmi les autres matchs qui promettent du spectacle, le derby francilien samedi entre le Stade Français et le Racing 92, la rencontre entre Toulon et Montpellier, le face-à-face du Sud-Ouest entre Biarritz et l'UBB ou encore le match Lyon - Clermont.

Suivez les matchs du Top 14 en direct sur France Bleu :