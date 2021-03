Retrouvez tous le programme et les résultats de la 20e journée de Top 14. Ce samedi, le leader Toulouse affronte Montpellier, La Rochelle face à Bordeaux-Bègles, Bayonne contre le Racing 92 et Stade Français - Clermont.

Top 14 : le programme et les résultats de la 20e journée

L'Union Bordeaux-Bègles affronte La Rochelle, second au classement pour la 20e journée du Top 14

Après une longue pause de trois semaines, le Top 14 reprend du service ce samedi pour la 20e journée du championnat. Une brève journée, non sans enjeux coincée entre le Tournoi des Six Nations et les coupes d'Europe. Plusieurs clubs se voient privés de leurs internationaux, dont plusieurs appelés en équipe de France pour le match contre l'Ecosse.

C'est le cas de Gaël Fickou, qui ne pourra pas participer à la rencontre entre le Stade Français et Clermont (14h45). Les Parisiens, 8e au classement, peuvent espérer rejoindre le groupe des six clubs qui disputeront les play offs. Mais ils auront du pain sur la planche face à Clermont, 4e.

A 17h15, l'affiche entre Bordeaux-Bègles et La Rochelle, respectivement le 5e contre le 2e, promet de faire des étincelles. Les deux équipes sont également concernées par l'absence de leurs internationaux, dont quatre joueurs pour La Rochelle.

A la même heure, Bayonne se retrouve face à un gros morceau : le Racing 92, 3e au classement.

A 17h30, deux rencontres avec des équipes de bas du tableau. Brive face à Agen. Les Agenais pointent toujours à la dernière place, avec seulement deux points au compteur. Puis Castres contre Pau.

Le leader Toulouse accueille Montpellier à 17h45. Les rangs Toulousains sont décimés avec cinq joueurs retenus en XV de France pour affronter l'Ecosse, dont Romain Ntamack qui a retrouvé son poste d'ouvreur après avoir été mis au repos pour cause de blessure à mâchoire.

Enfin pour conclure cette 20e journée, Lyon affronte Toulon à 21h05. Un match important entre le 7e et le 6e. Les Toulonnais sont privés de six de leurs internationaux.

