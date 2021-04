Retrouvez le programme et les résultats de la 21e journée de Top 14. Après trois semaines de pause, c'est la reprise pour Pau qui affronte Bayonne ce vendredi à 20h45. À suivre également, Castres-Toulouse et La Rochelle-Lyon samedi.

Top 14 : le programme et les résultats de la 21e journée

Charly Malie et Peyo Muscarditz durant le match de Top 14 opposant l'Aviron Bayonnais et la Section Paloise à Bayonne, le 16 janvier 2021.

Après trois semaines de pause, le Top 14 reprend du service ce vendredi pour la 21e journée du championnat. Au programme : un match opposant deux concurrents au maintien, Pau-Bayonne ce vendredi à 20h45, puis Castres-Toulouse et La Rochelle-Lyon samedi. Les matches Clermont-Brive, Montpellier-Toulon et Agen-Bordeaux-Bègles ont été reportés en raison de cas avérés de Covid-19.

L'enjeu est de taille pour Pau (13e avec 32 points), qui pourrait recoller à Bayonne (12e avec 39 points) en cas de victoire. À l'inverse, les Basques pourraient prendre un peu d’air au classement en remportant le match. À suivre également le derby entre Castres (8e avec 47 points) et Toulouse (1er avec 66 points). La Rochelle (2e avec 63 points) reçoit le LOU (6e avec 52 points) et peut conforter sa seconde place au classement. Pour l'heure, le Racing et l’ASM ne sont pas loin, à seulement 4 points !

