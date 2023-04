Top 14 : le programme et les résultats de la 22e journée

La 22e journée de Top 14 de rugby débute ce samedi à 15h par le match Racing 92 contre Bordeaux-Bègles. Dos au mur, le Racing 92 (7e, 51 points) compte sur sa "réception" de l'UBB à Lens pour s'installer dans les six premiers. Montpellier (9e, 48 pts) reçoit Castres (11e, 40 pts) ce samedi à 17h, remake de la dernière finale du Top 14. Moins d'un an plus tard, les Héraultais veulent croire en leurs chances de qualification.

Une semaine après avoir brillamment assuré sa qualification pour les demi-finales de la Champions Cup , La Rochelle (2e, 61 pts) fait face à une nouvelle montagne avec la réception de Bayonne (8e, 50 pts) ce samedi soir à 21h05. Quant aux Toulousains, ils devront se défaire de Lyon ce dimanche soir à 21h05.

Dans les autres rencontres de la journée, Perpignan (13e, 35 pts) va compter sur le retour de son capitaine Mathieu Acebes, suspendu neuf matches fin décembre, pour faire tomber Toulon (6e, 52 pts) et sauver sa peau en Top 14. Toujours dans le bas de tableau, Pau (12e, 37 pts) et Brive (14e, 26 pts) reçoivent Clermont (10e, 45 pts) et le Stade français (3e, 56 pts).

Le programme de la 22e journée

